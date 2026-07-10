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Rusedski sur la polé­mique avant Sinner‐Djokovic : « Si le match entre Zverev et Féry se déroule rapi­de­ment, alors Jannik a de quoi s’inquiéter »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que tout le monde s’attendait à ce que la demi‐finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Jannik Sinner soit programmée en première rota­tion sur le Centre Court ce vendredi, c’est fina­le­ment l’autre demie, oppo­sant Alexander Zverev à Arthur Fery, qui a été prévue à cette horaire (14h30, heure française).

Une déci­sion qui fait beau­coup parler puis­qu’elle va à l’encontre de la logique des tableaux et du calen­drier de cette édition 2026. 

Dans son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a commenté cette program­ma­tion surpre­nante, qui a selon lui des chances d’avan­tager Jannik Sinner.

« Il n’a pas semblé à l’aise sous la chaleur. Il est encore un peu nerveux à cause de ce qui s’est passé à Paris. Si vous êtes Jannik Sinner, vous espérez que Zverev et Féry jouent pendant quatre ou cinq heures pour que pouvoir débuter vers 18h30 et qu’ils ferment le toit. Comme ça, il n’aura pas à se soucier de la chaleur. Si le premier match se déroule rapi­de­ment et que son match commence en pleine chaleur, alors Sinner a de quoi s’inquiéter. »

Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 13:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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