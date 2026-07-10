Alors que tout le monde s’attendait à ce que la demi‐finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Jannik Sinner soit programmée en première rotation sur le Centre Court ce vendredi, c’est finalement l’autre demie, opposant Alexander Zverev à Arthur Fery, qui a été prévue à cette horaire (14h30, heure française).
Une décision qui fait beaucoup parler puisqu’elle va à l’encontre de la logique des tableaux et du calendrier de cette édition 2026.
Dans son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a commenté cette programmation surprenante, qui a selon lui des chances d’avantager Jannik Sinner.
« Il n’a pas semblé à l’aise sous la chaleur. Il est encore un peu nerveux à cause de ce qui s’est passé à Paris. Si vous êtes Jannik Sinner, vous espérez que Zverev et Féry jouent pendant quatre ou cinq heures pour que pouvoir débuter vers 18h30 et qu’ils ferment le toit. Comme ça, il n’aura pas à se soucier de la chaleur. Si le premier match se déroule rapidement et que son match commence en pleine chaleur, alors Sinner a de quoi s’inquiéter. »
Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 13:56