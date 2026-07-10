Alors que tout le monde s’attendait à ce que la demi‐finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Jannik Sinner soit programmée en première rota­tion sur le Centre Court ce vendredi, c’est fina­le­ment l’autre demie, oppo­sant Alexander Zverev à Arthur Fery, qui a été prévue à cette horaire (14h30, heure française).

Une déci­sion qui fait beau­coup parler puis­qu’elle va à l’encontre de la logique des tableaux et du calen­drier de cette édition 2026.

Dans son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a commenté cette program­ma­tion surpre­nante, qui a selon lui des chances d’avan­tager Jannik Sinner.

« Il n’a pas semblé à l’aise sous la chaleur. Il est encore un peu nerveux à cause de ce qui s’est passé à Paris. Si vous êtes Jannik Sinner, vous espérez que Zverev et Féry jouent pendant quatre ou cinq heures pour que pouvoir débuter vers 18h30 et qu’ils ferment le toit. Comme ça, il n’aura pas à se soucier de la chaleur. Si le premier match se déroule rapi­de­ment et que son match commence en pleine chaleur, alors Sinner a de quoi s’inquiéter. »