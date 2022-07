Ce mercredi le duel entre Taylor Fritz et Rafael Nadal est plus attendu que le quart entre Garin et Kyrgios. En effet, ce sera réel­le­ment le premier test pour l’Espagnol.

Ce match est d’au­tant plus inté­res­sant que l’Américain reste sur une série impres­sion­nante sur l’herbe et qu’il a battu récem­ment Rafa. Certes, Nadal était blessé mais il s’agis­sait quand même de la finale d’Indian Wells.

Pour toutes ces raisons, le coach de Fritz estime que son poulain a les moyens de réaliser un exploit.

« Rafa est l’un des joueurs les plus en forme du tour et il a évidem­ment remporté le plus de titres du Grand Chelem. Mais en même temps, Taylor arrive aussi avec une tonne de confiance sur l’herbe. Il a remporté Eastbourne et quatre matches consé­cu­tifs ici sans perdre un set. J’ai juste hâte d’y être. Ça va être une bonne bataille et bien sûr. De plus c’est un énorme booster de confiance d’avoir remporter cette finale à Indian Wells. Il doit utiliser cette confiance et cette convic­tion lors­qu’il entrera sur le terrain aujourd’hui »