« Si la tournée sur gazon durait plus long­temps, j’essaierais proba­ble­ment de devenir un meilleur joueur sur cette surface. Mais ce n’est pas le cas », a déclaré Casper Ruud en toute sincé­rité après sa défaite contre Hubert Hurkacz au premier tour de Wimbledon (6−4, 6–2, 7–6[7]), où il n’a jamais dépassé le deuxième tour.

Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin n’a pas épargné le triple fina­liste en Grand Chelem, qui ne dispute jamais de tournoi sur gazon avant de se rendre à Londres.

😡 « Ruud, c’est du foutage de gueule. Il arrive à Wimbledon et n’en a rien à carrer. Si tu n’as pas envie, ne viens pas ! Pourquoi il ne se donne pas la possi­bi­lité de jouer sur gazon ? Il en pleu­rera après sa carrière. »



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« Moi, j’aime beau­coup Casper Ruud, mais là, c’est du foutage de gueule, complè­te­ment. Le gazon n’est plus le même qu’a­vant. Aujourd’hui, un Casper Ruud peut très bien jouer sur gazon, s’il s’en donne les moyens. Parce que là, il n’en a stric­te­ment rien à branler. Il était à son mariage juste avant à Majorque. Il fêtait son mariage avec sa femme, sa famille, ses copains et compa­gnie : fête, restos, golf, bateau… Bref, la totale. Et il arrive à Wimbledon, il n’en a rien à carrer. Tu veux te marier ? Eh bien, ne joue pas. Ne joue pas, ça offrira une place à quel­qu’un qui aura peut‐être envie de se défoncer et d’of­frir quelque chose au public. Parce que là, il n’a pas joué. Il était à 50 %. Moi, j’ai regardé un set : il était là, sans inten­sité… Il adore le gazon… pour jouer au golf. Mais non… Là, je n’aime pas ça. Il a été numéro 2 mondial, il est toujours 12e. On sait que c’est un très bon joueur sur dur, un bon joueur en indoor. On l’a vu sur de nombreux tour­nois. Il est très bon sur terre battue. Alors pour­quoi ne se donne‐t‐il pas la possi­bi­lité de jouer sur gazon, merde ? Ce mec‐là a un très bon service, qui peut faire mal. Vu le gazon d’au­jourd’hui, tu passes la première semaine, tu peux emmerder du monde. Il sait slicer, il sait monter au filet. Pourquoi ne veut‐il pas jouer sur cette surface ? Il le regret­tera après sa carrière, c’est sûr et certain. »