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« Ruud, c’est du foutage de gueule. Il arrive à Wimbledon et n’en a rien à carrer ! »

Par
Baptiste Mulatier
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« Si la tournée sur gazon durait plus long­temps, j’essaierais proba­ble­ment de devenir un meilleur joueur sur cette surface. Mais ce n’est pas le cas », a déclaré Casper Ruud en toute sincé­rité après sa défaite contre Hubert Hurkacz au premier tour de Wimbledon (6−4, 6–2, 7–6[7]), où il n’a jamais dépassé le deuxième tour. 

Lors de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin n’a pas épargné le triple fina­liste en Grand Chelem, qui ne dispute jamais de tournoi sur gazon avant de se rendre à Londres. 

« Moi, j’aime beau­coup Casper Ruud, mais là, c’est du foutage de gueule, complè­te­ment. Le gazon n’est plus le même qu’a­vant. Aujourd’hui, un Casper Ruud peut très bien jouer sur gazon, s’il s’en donne les moyens. Parce que là, il n’en a stric­te­ment rien à branler. Il était à son mariage juste avant à Majorque. Il fêtait son mariage avec sa femme, sa famille, ses copains et compa­gnie : fête, restos, golf, bateau… Bref, la totale. Et il arrive à Wimbledon, il n’en a rien à carrer. Tu veux te marier ? Eh bien, ne joue pas. Ne joue pas, ça offrira une place à quel­qu’un qui aura peut‐être envie de se défoncer et d’of­frir quelque chose au public. Parce que là, il n’a pas joué. Il était à 50 %. Moi, j’ai regardé un set : il était là, sans inten­sité… Il adore le gazon… pour jouer au golf. Mais non… Là, je n’aime pas ça. Il a été numéro 2 mondial, il est toujours 12e. On sait que c’est un très bon joueur sur dur, un bon joueur en indoor. On l’a vu sur de nombreux tour­nois. Il est très bon sur terre battue. Alors pour­quoi ne se donne‐t‐il pas la possi­bi­lité de jouer sur gazon, merde ? Ce mec‐là a un très bon service, qui peut faire mal. Vu le gazon d’au­jourd’hui, tu passes la première semaine, tu peux emmerder du monde. Il sait slicer, il sait monter au filet. Pourquoi ne veut‐il pas jouer sur cette surface ? Il le regret­tera après sa carrière, c’est sûr et certain. »

Publié le mardi 30 juin 2026 à 14:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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