« Si la tournée sur gazon durait plus longtemps, j’essaierais probablement de devenir un meilleur joueur sur cette surface. Mais ce n’est pas le cas », a déclaré Casper Ruud en toute sincérité après sa défaite contre Hubert Hurkacz au premier tour de Wimbledon (6−4, 6–2, 7–6[7]), où il n’a jamais dépassé le deuxième tour.
Lors de l’émission « Sans Filet » de Winamax, le journaliste Benoît Maylin n’a pas épargné le triple finaliste en Grand Chelem, qui ne dispute jamais de tournoi sur gazon avant de se rendre à Londres.
😡 « Ruud, c’est du foutage de gueule. Il arrive à Wimbledon et n’en a rien à carrer. Si tu n’as pas envie, ne viens pas ! Pourquoi il ne se donne pas la possibilité de jouer sur gazon ? Il en pleurera après sa carrière. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) June 30, 2026
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« Moi, j’aime beaucoup Casper Ruud, mais là, c’est du foutage de gueule, complètement. Le gazon n’est plus le même qu’avant. Aujourd’hui, un Casper Ruud peut très bien jouer sur gazon, s’il s’en donne les moyens. Parce que là, il n’en a strictement rien à branler. Il était à son mariage juste avant à Majorque. Il fêtait son mariage avec sa femme, sa famille, ses copains et compagnie : fête, restos, golf, bateau… Bref, la totale. Et il arrive à Wimbledon, il n’en a rien à carrer. Tu veux te marier ? Eh bien, ne joue pas. Ne joue pas, ça offrira une place à quelqu’un qui aura peut‐être envie de se défoncer et d’offrir quelque chose au public. Parce que là, il n’a pas joué. Il était à 50 %. Moi, j’ai regardé un set : il était là, sans intensité… Il adore le gazon… pour jouer au golf. Mais non… Là, je n’aime pas ça. Il a été numéro 2 mondial, il est toujours 12e. On sait que c’est un très bon joueur sur dur, un bon joueur en indoor. On l’a vu sur de nombreux tournois. Il est très bon sur terre battue. Alors pourquoi ne se donne‐t‐il pas la possibilité de jouer sur gazon, merde ? Ce mec‐là a un très bon service, qui peut faire mal. Vu le gazon d’aujourd’hui, tu passes la première semaine, tu peux emmerder du monde. Il sait slicer, il sait monter au filet. Pourquoi ne veut‐il pas jouer sur cette surface ? Il le regrettera après sa carrière, c’est sûr et certain. »
Publié le mardi 30 juin 2026 à 14:29