Si l’avenir du tennis semble assuré avec des jeunes joueurs attrayants, les fans de tennis redoutent malgré tout l’après Big 3. Les joueurs, eux, y voient une oppor­tu­nité d’aller cher­cher des titres majeurs. Casper Ruud, fina­liste malheu­reux contre Rafael Nadal à Roland‐Garros, évoque le futur avec humi­lité et optimisme.

« Vous devez être humble et ne pas penser que vous allez gagner un Chelem parce que vous avez atteint la finale une fois. Ce n’est pas ainsi que cela fonc­tionne. Je vais conti­nuer à travailler dur et je pense que je dois prendre soin des chances que j’ai. Quand Nadal, Djokovic et Federer, malheu­reu­se­ment pour nous tous, pren­dront leur retraite, je pense que le tennis sera peut‐être un peu plus ouvert. Il peut y avoir un groupe de joueurs qui se battront pour plus de titres plus impor­tants. J’espère pouvoir être l’un de ces joueurs. Nous devons voir ce que l’avenir nous réserve, mais cela me donne la convic­tion que je peux faire partie de ce groupe », a espéré le 6e mondial au cours de son « Ruud Talk ».

Tombeur d’Albert Ramos Vinolas ce lundi à Wimbledon, celui qui ne porte pas le gazon dans son coeur affron­tera Ugo Humbert ou Tomas Martín Etcheverry au 2e tour.