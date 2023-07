Si Casper Ruud ne porte pas le gazon dans son coeur et qu’il l’as­sume tota­le­ment, cela ne l’empêche cepen­dant pas de se montrer sérieux lors­qu’il pénètre sur le mythique gazon londonien.

Vainqueur ce lundi, au premier tour de Wimbledon, du Tricolore Laurent Lokoli (6−1, 5–7, 6–3, 6–4), le Norvégien, qui a préféré se reposer et se changer les idées en assis­tant par exemple à un concert d’un groupe célèbre ou en jouant au golf plutôt que de parti­ciper à des tour­nois sur herbe, a répondu aux critiques en confé­rence de presse sur cette non‐préparation.

« Les gens peuvent avoir l’opi­nion qu’ils veulent. Tout le monde a le droit d’avoir son opinion. Mais pour moi, vous savez, honnê­te­ment, c’est une longue année, et à un moment donné pendant l’été, au moins pour moi, il doit y avoir une sorte de pause pour les joueurs. Pour moi, le choix naturel et évident est de sauter quelques tour­nois sur gazon parce que je joue chaque semaine tous les tour­nois sur terre battue. Vous savez, on finit par s’épuiser. Pour couronner le tout, j’ai atteint la finale de Roland Garros, et j’étais très fatigué par la suite. C’était la seule fois avant que la deuxième partie de la saison ne soit aussi mouve­mentée. Après Wimbledon, je joue quelques tour­nois sur terre battue. On peut alors se demander s’il vaut mieux être prêt pour quelques tour­nois sur gazon avant Wimbledon ou pour quelques tour­nois sur terre battue après Wimbledon. Tout le monde peut avoir un avis sur la ques­tion. Pour moi, c’est un choix facile. Cela ne veut pas dire que je ne prends pas Wimbledon au sérieux ou quoi que ce soit d’autre. J’aime vrai­ment y faire de bonnes perfor­mances. Mais il s’agit simple­ment d’être prêt physi­que­ment et d’être prêt pour la deuxième partie de la saison. »