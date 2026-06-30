Casper Ruud ne l’a jamais caché : il n’aime pas le gazon. Le triple fina­liste en Grand Chelem n’a d’ailleurs jamais dépassé le deuxième tour à Wimbledon. Cette année encore, son aven­ture londo­nienne s’est arrêtée dès le premier tour, battu en trois sets par Hubert Hurkacz (6−4, 6–2, 7–6 [7]).

Le Norvégien, qui fait toujours le choix de ne disputer aucun tournoi de prépa­ra­tion avant Wimbledon, a expliqué avec une grande fran­chise pour­quoi il éprouve autant de diffi­cultés sur herbe.

« C’est diffi­cile parce que j’ai l’impression que, pour bien jouer sur gazon, je dois faire tout le contraire de ce que j’ai fait toute ma vie. Je ne dois pas imprimer autant de lift à la balle. Je dois essayer de la frapper plus à plat. Les dépla­ce­ments sont diffé­rents. Je ne me sens pas très à l’aise sur gazon. On a tendance à jouer des échanges un peu plus courts, et tout ça. La ques­tion est de savoir jusqu’où on veut s’investir dans la saison sur gazon alors qu’elle est si courte. Si elle durait huit semaines au lieu de quatre ou cinq, je m’efforcerais proba­ble­ment davan­tage de devenir un joueur plus à l’aise sur gazon, mais comme ce n’est qu’un seul tournoi par an pour moi. »