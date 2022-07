Lorsque Wimbledon a décidé d’ex­clure les joueurs russes et biélo­russes, qui aurait pu croire qu’une joueuse née à Moscou rempor­te­rait le tournoi le samedi 9 juillet ? Elena Rybakina, natu­ra­lisée Kazakh en 2018, l’a fait en battant Ons Jabeur en finale alors qu’elle était menée un set à zéro.

Les deux joueuses étaient novices à ce stade de la compé­ti­tion mais Jabeur, extrê­me­ment concen­trée, en mission même, rentrait parfai­te­ment dans sa finale. Ses varia­tions gênaient comme prévu Rybakina, extrê­me­ment tendue, qui multi­pliait les fautes gros­sières notam­ment au moment de se faire double breaker et de perdre la première manche 6–3.

Dès le début de deuxième set, Rybakina se déten­dait, prenait confiance. Elle faisait très mal à Jabeur désor­mais avec sa puis­sance. Toujours impas­sible, elle s’était habi­tuée à la balle atypique de son adversaire.

Elle prenait tota­le­ment les commandes et ne les lâche­rait plus. Elle montait au filet avec plus ou moins de réus­site mais Jabeur n’avait plus du tout les réponses, malgré sa palette de coups unique sur le circuit féminin.

Elena Rybakina, impé­riale dans les moments impor­tants, s’en­vo­lait. Elle s’im­po­sait 3–6, 6–2, 6–2, en 1h51. A 23 ans, elle devient la première Kazakhaque de l’his­toire à remporter un titre du Grand Chelem. En tout simpli­cité, sans grande émotion. Peut‐être qu’elle ne réalise pas encore.