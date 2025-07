« Tu ne devrais pas dire ça. Tu es un enfant », lançait Aryna Sabalenka à un jeune fan au moment de signer des auto­graphes après sa victoire au premier tour de Wimbledon contre Carson Branstine (6−1, 7–5) ce lundi.

Ses propos ayant suscité quelques inter­ro­ga­tions sur les réseaux sociaux, la numéro 1 mondiale s’est expli­quée en confé­rence de presse.

« Il parlait en portu­gais brési­lien, et lâchait quelques gros mots, sans doute car une vidéo où je m’énerve pendant un entraî­ne­ment est devenue virale au Brésil. Je lui ai répondu : ‘Tu ne devrais pas dire ça’. C’était un moment amusant. »

Sabalenka explained this when I asked in press :



« He was talking Brazilian Portuguese, a little cursing stuff because of the video of me cursing in the prac­tice went viral in Brazil. I replied, ‘You shouldn’t be saying that.’ Yeah, it was a fun moment (smiling). »#Wimbledon