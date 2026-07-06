Se rendre en confé­rence de presse quelques minutes après une défaite est un exer­cice que redoutent la plupart des joueurs. Pourtant, ils sont tenus de s’y présenter sous peine d’une amende, même lorsque la frus­tra­tion est encore à son comble.

Logiquement déçue après son élimi­na­tion en huitièmes de finale de Wimbledon face à Naomi Osaka (6−2, 7–6 [2]), la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a offert un moment inat­tendu lors de son passage devant les médias, suite à un quiproquo.

Extrait :

Journaliste : « Commiserations on your loss… (que l’on peut traduire par : désolé pour votre défaite) »

Aryna Sabalenka : « Did you say congra­tu­la­tions ? (As‐tu dit félicitations ?) »

Journaliste : « No, commi­se­ra­tions (un mot qui n’existe pas en fran­çais pour exprimer de la compas­sion, ndlr) »

Aryna Sabalenka in Wimbledon press after her loss to Naomi Osaka



“Commiserations on your loss…”



Aryna : “Did you say congra­tu­la­tions?”



😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/ktdHecam6F — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 5, 2026

L’ambiance aurait rapi­de­ment pu se tendre !