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Sabalenka à un jour­na­liste après sa défaite contre Osaka : « Tu m’as dit félicitations ? »

Par
Baptiste Mulatier
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Se rendre en confé­rence de presse quelques minutes après une défaite est un exer­cice que redoutent la plupart des joueurs. Pourtant, ils sont tenus de s’y présenter sous peine d’une amende, même lorsque la frus­tra­tion est encore à son comble.

Logiquement déçue après son élimi­na­tion en huitièmes de finale de Wimbledon face à Naomi Osaka (6−2, 7–6 [2]), la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a offert un moment inat­tendu lors de son passage devant les médias, suite à un quiproquo. 

Extrait :

Journaliste : « Commiserations on your loss… (que l’on peut traduire par : désolé pour votre défaite) »

Aryna Sabalenka : « Did you say congra­tu­la­tions ? (As‐tu dit félicitations ?) »

Journaliste : « No, commi­se­ra­tions (un mot qui n’existe pas en fran­çais pour exprimer de la compas­sion, ndlr) »

L’ambiance aurait rapi­de­ment pu se tendre !

Publié le lundi 6 juillet 2026 à 10:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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