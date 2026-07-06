Se rendre en conférence de presse quelques minutes après une défaite est un exercice que redoutent la plupart des joueurs. Pourtant, ils sont tenus de s’y présenter sous peine d’une amende, même lorsque la frustration est encore à son comble.
Logiquement déçue après son élimination en huitièmes de finale de Wimbledon face à Naomi Osaka (6−2, 7–6 [2]), la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a offert un moment inattendu lors de son passage devant les médias, suite à un quiproquo.
Extrait :
Journaliste : « Commiserations on your loss… (que l’on peut traduire par : désolé pour votre défaite) »
Aryna Sabalenka : « Did you say congratulations ? (As‐tu dit félicitations ?) »
Journaliste : « No, commiserations (un mot qui n’existe pas en français pour exprimer de la compassion, ndlr) »
Aryna Sabalenka in Wimbledon press after her loss to Naomi Osaka— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 5, 2026
“Commiserations on your loss…”
Aryna : “Did you say congratulations?”
😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/ktdHecam6F
L’ambiance aurait rapidement pu se tendre !
Publié le lundi 6 juillet 2026 à 10:59