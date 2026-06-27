Depuis peu, les stars ont le privilège de taper la balle sur le court central. Cela a été le cas de Novak avec Jannik mais aussi de Jessica face à Aryna. Ce n’est pas vraiment un entrainement mais juste un petit warm up pour ouvrir le tournoi et réaliser de belles images.
Cette année, une animation a même changé la donne puisque une journaliste parlait aux joueurs pendant leur « échauffement ». Cela a même été « rigolo » quand Aryna Sabalenka a été « contrainte » de revenir sur le 6–0 pris à Berlin, jutement face à l’Américaine Pegula qui est aussi une amie.
« Perdre 6–0 dans le troisième set contre Pegula à Berlin, c’était toute une expérience. Ça m’a fait sentir que je mérite vraiment d’être dans ce sport. Honnêtement, ça m’a humiliée comme un bébé… mais je l’aime toujours. C’est la meilleure »
Publié le samedi 27 juin 2026 à 10:50