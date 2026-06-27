Depuis peu, les stars ont le privi­lège de taper la balle sur le court central. Cela a été le cas de Novak avec Jannik mais aussi de Jessica face à Aryna. Ce n’est pas vrai­ment un entrai­ne­ment mais juste un petit warm up pour ouvrir le tournoi et réaliser de belles images.

Cette année, une anima­tion a même changé la donne puisque une jour­na­liste parlait aux joueurs pendant leur « échauf­fe­ment ». Cela a même été « rigolo » quand Aryna Sabalenka a été « contrainte » de revenir sur le 6–0 pris à Berlin, jute­ment face à l’Américaine Pegula qui est aussi une amie.

« Perdre 6–0 dans le troi­sième set contre Pegula à Berlin, c’était toute une expé­rience. Ça m’a fait sentir que je mérite vrai­ment d’être dans ce sport. Honnêtement, ça m’a humi­liée comme un bébé… mais je l’aime toujours. C’est la meilleure »