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Sabalenka et le cauchemar du 6–0 : « Ça m’a fait sentir que je mérite vrai­ment d’être dans ce sport. Honnêtement, ça m’a humi­liée comme un bébé… mais je l’aime toujours »

Par
Laurent Trupiano
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Depuis peu, les stars ont le privi­lège de taper la balle sur le court central. Cela a été le cas de Novak avec Jannik mais aussi de Jessica face à Aryna. Ce n’est pas vrai­ment un entrai­ne­ment mais juste un petit warm up pour ouvrir le tournoi et réaliser de belles images. 

Cette année, une anima­tion a même changé la donne puisque une jour­na­liste parlait aux joueurs pendant leur « échauf­fe­ment ». Cela a même été « rigolo » quand Aryna Sabalenka a été « contrainte » de revenir sur le 6–0 pris à Berlin, jute­ment face à l’Américaine Pegula qui est aussi une amie.

« Perdre 6–0 dans le troi­sième set contre Pegula à Berlin, c’était toute une expé­rience. Ça m’a fait sentir que je mérite vrai­ment d’être dans ce sport. Honnêtement, ça m’a humi­liée comme un bébé… mais je l’aime toujours. C’est la meilleure »

Publié le samedi 27 juin 2026 à 10:50

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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