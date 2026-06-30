« Voyons si elle peut gérer ma puis­sance. Bien sûr que je peux la battre. Je peux battre n’importe qui quand je suis dans le coup ». Avant son premier tour face à Wimbledon contre Aryna Sabalenka, la jeune quali­fiée serbe Teodora Kostovic (188e mondiale) n’avait pas manqué de confiance.

Sur le court, la réalité a été tout autre. La numéro 1 mondiale s’est imposée sans trem­bler en deux sets (6−2, 6–3), avant de revenir avec ironie sur les décla­ra­tions de son adver­saire en confé­rence de presse.

« Je crois qu’elle a dit qu’elle voulait voir si j’étais capable de gérer sa puis­sance (rires)… C’était telle­ment effrayant (rires). C’est bien qu’elle ait cette confiance en elle. C’est une qualité à avoir », a lâché la Biélorusse, visi­ble­ment amusée.

Aryna Sabalenka in press after her win over Kostovic at Wimbledon



« I think she said that she wants to see if I can handle her power… so scary. »



😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/aDKnTu6RGB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 30, 2026

Sans pitié, Aryna Sabalenka.