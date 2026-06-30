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Sabalenka humilie sa jeune adver­saire après le match : « C’était telle­ment effrayant… »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Wimbledon - ITF -

« Voyons si elle peut gérer ma puis­sance. Bien sûr que je peux la battre. Je peux battre n’importe qui quand je suis dans le coup ». Avant son premier tour face à Wimbledon contre Aryna Sabalenka, la jeune quali­fiée serbe Teodora Kostovic (188e mondiale) n’avait pas manqué de confiance.

Sur le court, la réalité a été tout autre. La numéro 1 mondiale s’est imposée sans trem­bler en deux sets (6−2, 6–3), avant de revenir avec ironie sur les décla­ra­tions de son adver­saire en confé­rence de presse.

« Je crois qu’elle a dit qu’elle voulait voir si j’étais capable de gérer sa puis­sance (rires)… C’était telle­ment effrayant (rires). C’est bien qu’elle ait cette confiance en elle. C’est une qualité à avoir », a lâché la Biélorusse, visi­ble­ment amusée. 

Sans pitié, Aryna Sabalenka. 

Publié le mardi 30 juin 2026 à 13:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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