« Voyons si elle peut gérer ma puissance. Bien sûr que je peux la battre. Je peux battre n’importe qui quand je suis dans le coup ». Avant son premier tour face à Wimbledon contre Aryna Sabalenka, la jeune qualifiée serbe Teodora Kostovic (188e mondiale) n’avait pas manqué de confiance.
Sur le court, la réalité a été tout autre. La numéro 1 mondiale s’est imposée sans trembler en deux sets (6−2, 6–3), avant de revenir avec ironie sur les déclarations de son adversaire en conférence de presse.
« Je crois qu’elle a dit qu’elle voulait voir si j’étais capable de gérer sa puissance (rires)… C’était tellement effrayant (rires). C’est bien qu’elle ait cette confiance en elle. C’est une qualité à avoir », a lâché la Biélorusse, visiblement amusée.
Aryna Sabalenka in press after her win over Kostovic at Wimbledon— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 30, 2026
« I think she said that she wants to see if I can handle her power… so scary. »
😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/aDKnTu6RGB
Sans pitié, Aryna Sabalenka.
Publié le mardi 30 juin 2026 à 13:26