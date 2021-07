Hormis deux huitièmes de finale à l’US Open 2018 et à l’Open d’Australie en début d’année, Aryna Sabalenka a brisé le signe indien en se quali­fiant pour la première fois en quarts de finale d’un Grand Chelem puis en demies après sa victoire ce mardi face à Ons Jabeur. Un véri­table accom­plis­se­ment pour la Biélorusse qui court après ce résul­tats depuis plusieurs années. Selon elle, c’est avant tout dans la tête que cela s’est joué.

« Avant le tournoi, j’ai essayé de me concen­trer sur l’amé­lio­ra­tion de certains aspects du jeu et de rester concen­trée pour réussir dans un Grand Chelem. C’est quelque chose sur lequel j’ai travaillé et ça marche en ce moment. Heureusement, j’ai une grande équipe derrière moi et nous pensons toujours à ce que je peux améliorer. De plus, avant je devais lutter contre mon jeu et contre les émotions et je n’ar­ri­vais à supporter cette pres­sion. Je commen­çais à penser que je n’at­tein­drais jamais la 2e semaine d’un Grand Chelem et c’est pour­quoi j’ai beau­coup travaillé avec mon psycho­logue et mon coach. Donc aller en demi‐finale de Wimbledon me rend très heureuse et j’ai encore la possi­bi­lité de gagner un Chelem. »