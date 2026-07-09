La vie d’un joueur de tennis, même quand il est le meilleur au monde, n’est pas un long fleuve tranquille bercéss de louanges.
Aryna Sabakenka vient de l’apprendre à ses dépens, quelques jours après son élimination en huitième de finale de Wimbledon. Mais la Biélorusse, fidèle à son caractère confiant et impétueux, préfère s’en moquer. Et c’est sûrement le meilleur moyen d’y répondre.
👀 El TikTok que subió Aryna Sabalenka…— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 9, 2026
🗣 « Despertarse con comentarios que dicen que me importa más TikTok que el tenis, que no merezco ser la número uno del mundo y que necesito corregir mi actitud« pic.twitter.com/1u7epqoosw
« Je me réveille en lisant des commentaires qui disent que je m’intéresse plus à TikTok qu’au tennis, que je ne mérite pas d’être numéro un mondiale et que je dois changer d’attitude », a écrit Aryna Sabalenka dans une courte vidéo ironique publiée sur TikTok.
Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 18:08