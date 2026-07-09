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Sabalenka pas épar­gnée : « Je me réveille en lisant des commen­taires qui disent que je m’in­té­resse plus à TikTok qu’au tennis, que je ne mérite pas d’être numéro un mondiale et que je dois changer d’attitude »

Par
Thomas S
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La vie d’un joueur de tennis, même quand il est le meilleur au monde, n’est pas un long fleuve tran­quille bercéss de louanges.

Aryna Sabakenka vient de l’ap­prendre à ses dépens, quelques jours après son élimi­na­tion en huitième de finale de Wimbledon. Mais la Biélorusse, fidèle à son carac­tère confiant et impé­tueux, préfère s’en moquer. Et c’est sûre­ment le meilleur moyen d’y répondre. 

« Je me réveille en lisant des commen­taires qui disent que je m’in­té­resse plus à TikTok qu’au tennis, que je ne mérite pas d’être numéro un mondiale et que je dois changer d’at­ti­tude », a écrit Aryna Sabalenka dans une courte vidéo ironique publiée sur TikTok. 

Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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