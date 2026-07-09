La vie d’un joueur de tennis, même quand il est le meilleur au monde, n’est pas un long fleuve tran­quille bercéss de louanges.

Aryna Sabakenka vient de l’ap­prendre à ses dépens, quelques jours après son élimi­na­tion en huitième de finale de Wimbledon. Mais la Biélorusse, fidèle à son carac­tère confiant et impé­tueux, préfère s’en moquer. Et c’est sûre­ment le meilleur moyen d’y répondre.

👀 El TikTok que subió Aryna Sabalenka…



🗣 ​« Despertarse con comen­ta­rios que dicen que me importa más TikTok que el tenis, que no merezco ser la número uno del mundo y que nece­sito corregir mi actitud« pic.twitter.com/1u7epqoosw — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 9, 2026

« Je me réveille en lisant des commen­taires qui disent que je m’in­té­resse plus à TikTok qu’au tennis, que je ne mérite pas d’être numéro un mondiale et que je dois changer d’at­ti­tude », a écrit Aryna Sabalenka dans une courte vidéo ironique publiée sur TikTok.