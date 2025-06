Au premier tour de Wimbledon, où elle n’avait pas pu jouer l’an dernier en raison d’une bles­sure à l’épaule, Aryna Sabalenka va affronter la Canadienne Carson Branstine (197e mondiale), qui a notam­ment battu Loïs Boisson au premier tour des qualifications.

« Je sais qu’elle est super jolie. L’autre jour, j’ai ouvert les réseaux sociaux et elle donnait une inter­view, elle venait de se quali­fier. Je me suis dit : ‘Mon Dieu, cette fille est telle­ment belle’. C’est tout ce que je sais pour l’ins­tant. Je laisse ça à mon équipe, et nous allons certai­ne­ment regarder ses matchs. Nous allons parler de la tactique et tout ça. C’est tout ce que je sais », a déclaré honnê­te­ment la numéro 1 mondiale en confé­rence de presse.