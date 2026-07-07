Après les élimi­na­tions d’Aryna Sabalenka, Iga Swiatek et Elena Rybakina, la légende Navratilova, consul­tante pour la BBC, a donné sa favo­rite pour le titre.

« Il faut miser sur Naomi Osaka. La veille du match entre Sabalenka et Osaka, je pensais que Sabalenka allait gagner car elle fait tout un peu mieux qu’Osaka, mais c’est l’inverse qui s’est produit. Osaka a tout fait un peu mieux que Sabalenka. Elle a mieux servi, mieux frappé et, surtout, elle a joué avec plus de courage. Mais c’est surtout son service qui a fait la diffé­rence. Elle a remporté 80 % de ses points derrière son premier service. Si elle continue à jouer comme ça, elle peut balayer n’importe qui du court. Elle a balayé Sabalenka du court, qui est capable de faire ça ? », a souligné l’an­cienne numéro 1 mondiale dans des propos relayés par The Tennis Gazette.

Pour une place dans le dernier carré, la Japonaise affron­tera Karolina Muchova.