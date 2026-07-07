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Sabalenka, Swiatek et Rybakina sorties, Navratilova donne sa favo­rite : « Il faut miser sur elle »

Par
Baptiste Mulatier
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Après les élimi­na­tions d’Aryna Sabalenka, Iga Swiatek et Elena Rybakina, la légende Navratilova, consul­tante pour la BBC, a donné sa favo­rite pour le titre. 

« Il faut miser sur Naomi Osaka. La veille du match entre Sabalenka et Osaka, je pensais que Sabalenka allait gagner car elle fait tout un peu mieux qu’Osaka, mais c’est l’inverse qui s’est produit. Osaka a tout fait un peu mieux que Sabalenka. Elle a mieux servi, mieux frappé et, surtout, elle a joué avec plus de courage. Mais c’est surtout son service qui a fait la diffé­rence. Elle a remporté 80 % de ses points derrière son premier service. Si elle continue à jouer comme ça, elle peut balayer n’importe qui du court. Elle a balayé Sabalenka du court, qui est capable de faire ça ? », a souligné l’an­cienne numéro 1 mondiale dans des propos relayés par The Tennis Gazette.

Pour une place dans le dernier carré, la Japonaise affron­tera Karolina Muchova. 

Publié le mardi 7 juillet 2026 à 13:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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