Ce vendredi, en fin de journée, Raducanu et Sabalenka ont offert un spec­tacle d’une rare inten­sité. Emma peut s’en vouloir car elle est passée lors de chaque manche à côté de quelque chose de grand.

Dans le premier set, elle a eu une balle pour conclure la manche et dans le second elle menait 4 à 1 en ayant raté une balle de 5–1. A chaque fois Aryna est parvenue à revenir pour l’emporter en deux manches (7−6, 6–4). Forcément la Biélorusse était fière d’elle.

« Je suis bien sûr ravie de la victoire. C’était une superbe bataille. Elle m’a vrai­ment poussée dans mes retran­che­ments. Je dois admettre qu’elle a joué de façon incroyable. Et puis, le public, c’était comme jouer contre une Américaine aux États‐Unis. C’était fou. Honnêtement, je suis super recon­nais­sante que le public ait été si respec­tueux et poli pendant les points. Même s’ils étaient là à m’en­cou­rager tout le temps, j’ai pu me concen­trer sur les points. Ça m’a aidée à rester dans le match et à me battre pour chaque point. Je suis super contente de cette victoire »