Comme beau­coup, Maria Sakkari commence à en avoir ras la casquette du Covid.

Interrogée, en confé­rence de presse ce mardi, sur les retraits de Marin Cilic et Matteo Berrettini en raison de tests posi­tifs au Covid, la 5e joueuse mondiale s’est montrée désolée pour eux tout en esti­mant que la vie devait reprendre son chemin.

« Je suis presque sûr d’avoir guéri du COVID, donc je suis moins crain­tive qu’a­vant. Je n’ai jamais été testé posi­tive, mais j’avais des symp­tômes. Ce n’est pas que je faisais circuler le COVID, mais c’était une période où j’étais malade et seule. Nous devons reprendre une vie normale. Il est très regret­table que deux joueurs aient dû déclarer forfait à cause du COVID. C’est très malheu­reux qu’ils l’aient attrapé juste main­te­nant, dans ce tournoi très spécial. Au bout du compte, nous allons tous l’avoir à un moment ou à un autre. Même avec une intoxi­ca­tion alimen­taire, tu ne pour­rais pas jouer. Il y a certaines choses qui ne vous permettent pas de jouer un match de tennis, et le COVID est l’une d’entre elles. »