Aryna Sabalenka persiste et signe.

Deux jours après s’être moquée de son adver­saire au premier tour, la Serbe Teodora Kostovic, qui avait déclaré avant la rencontre : « Voyons si elle peut gérer ma puis­sance. Bien sûr que je peux la battre. Je peux battre n’importe qui quand je suis dans le coup », la numéro 1 mondiale en a remis une couche lors de sa confé­rence de presse après sa victoire contre l’Américaine, Kessler, ce mercredi.

« En obser­vant cela, puis en me rendant au match et en consta­tant la réalité, je pense qu’elle essayait plutôt de se leurrer et qu’elle cher­chait simple­ment à renforcer cette confiance en soi qu’elle n’avait en réalité pas. Et je pense, je ne sais pas. Parfois, ça marche. Ça dépend toujours de la person­na­lité. Parfois, il faut vrai­ment faire semblant jusqu’à ce que ça marche. Parfois, il faut garder les pieds sur terre, rester authen­tique et travailler avec ce qu’on a. Donc pour moi, ce message était un peu… Je compren­drais s’il était raison­nable. Mais quand je suis entrée sur le court, je me suis dit… « De quelle puis­sance parlait‐elle ? » Parfois, ça marche si on a vrai­ment cette confiance en soi. Si on essaie juste de faire semblant sans y croire vrai­ment, ça ne marchera pas. C’est impor­tant de rester fidèle à soi‐même et d’être soi‐même. Il faut se faire confiance. Je ne sais pas exac­te­ment ce qu’elle cher­chait à faire avec ce message. Pour moi, c’était juste comme si je faisais un peu semblant. »