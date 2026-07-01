Aryna Sabalenka persiste et signe.
Deux jours après s’être moquée de son adversaire au premier tour, la Serbe Teodora Kostovic, qui avait déclaré avant la rencontre : « Voyons si elle peut gérer ma puissance. Bien sûr que je peux la battre. Je peux battre n’importe qui quand je suis dans le coup », la numéro 1 mondiale en a remis une couche lors de sa conférence de presse après sa victoire contre l’Américaine, Kessler, ce mercredi.
« En observant cela, puis en me rendant au match et en constatant la réalité, je pense qu’elle essayait plutôt de se leurrer et qu’elle cherchait simplement à renforcer cette confiance en soi qu’elle n’avait en réalité pas. Et je pense, je ne sais pas. Parfois, ça marche. Ça dépend toujours de la personnalité. Parfois, il faut vraiment faire semblant jusqu’à ce que ça marche. Parfois, il faut garder les pieds sur terre, rester authentique et travailler avec ce qu’on a. Donc pour moi, ce message était un peu… Je comprendrais s’il était raisonnable. Mais quand je suis entrée sur le court, je me suis dit… « De quelle puissance parlait‐elle ? » Parfois, ça marche si on a vraiment cette confiance en soi. Si on essaie juste de faire semblant sans y croire vraiment, ça ne marchera pas. C’est important de rester fidèle à soi‐même et d’être soi‐même. Il faut se faire confiance. Je ne sais pas exactement ce qu’elle cherchait à faire avec ce message. Pour moi, c’était juste comme si je faisais un peu semblant. »
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 19:51