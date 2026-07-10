S’il avait perdu cinq matchs de suite contre Jannik Sinner, Novak Djokovic a remporté son dernier duel face à l’Italien, en demi‐finales de l’Open d’Australie en janvier dernier (3−6 6–3 4–6 6–4 6–4).

Néanmoins, l’ac­tuel numéro 1 mondial et tenant du titre reste favori face au Serbe de 39 ans septuple lauréat du tournoi, comme l’ex­plique de nombreux obser­va­teurs parmi lesquels Fabrice Santoro.

« Tout le monde sait que Novak est hors norme, et cette victoire lui a permis d’y croire à nouveau. Mais il ne faut pas se tromper, le favori sera Jannik Sinner », a déclaré le consul­tant de BeIN Sports dans des propos relayés par L’Equipe.

La demi‐finale entre Novak Djokovic et Jannik Sinner à Wimbledon aura lieu ce vendredi après‐midi.