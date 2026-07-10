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Santoro, avant la demi‐finale entre Djokovic et Sinner : « Il ne faut pas se tromper… »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il avait perdu cinq matchs de suite contre Jannik Sinner, Novak Djokovic a remporté son dernier duel face à l’Italien, en demi‐finales de l’Open d’Australie en janvier dernier (3−6 6–3 4–6 6–4 6–4).

Néanmoins, l’ac­tuel numéro 1 mondial et tenant du titre reste favori face au Serbe de 39 ans septuple lauréat du tournoi, comme l’ex­plique de nombreux obser­va­teurs parmi lesquels Fabrice Santoro. 

« Tout le monde sait que Novak est hors norme, et cette victoire lui a permis d’y croire à nouveau. Mais il ne faut pas se tromper, le favori sera Jannik Sinner », a déclaré le consul­tant de BeIN Sports dans des propos relayés par L’Equipe.

La demi‐finale entre Novak Djokovic et Jannik Sinner à Wimbledon aura lieu ce vendredi après‐midi. 

Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 10:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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