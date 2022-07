Fabrice a toujours des analyses perti­nentes, c’est un peu notre Mats Wilander national.

Sur le plateau de BeIn Sports, il a encore proposé une belle analyse au sujet des qualités de Rafael Nadal après sa victoire ines­pérée face à Taylor Fritz.

« On a utilisé tous les super­la­tifs pour parler de Rafael Nadal depuis 20 ans. Il est mons­trueux, monu­mental et il a cette exem­pla­rité dans le combat, il ne lâche jamais, comme si sa vie en dépen­dait, et une fois encore aujourd’hui (mercredi) quelle abné­ga­tion, quelle rési­lience pour s’im­poser ! En fait, je ne sais pas où il trouve les ressources parce que ce garçon est normal en dehors du court, il est telle­ment humain dans la vie et inhu­main sur le court. Il y a un écart qui est énorme entre les deux. »