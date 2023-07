Consultant star de Bein Sports durant toute la quin­zaine de Wimbledon, Fabrice Santoro, qui commente actuel­le­ment le duel du 3e tour entre Daniil Medvedev et le Marton Fucsovics sur le court n°1, a lâché une anec­dote assez hila­rante sur le Hongrois qui s’est produit lors de la dernière édition de Roland‐Garros il y a un mois.

« Joueur très athlé­tique Marton Fucsovics, j’ai une petite anec­dote à son sujet d’ailleurs. La veille de Roland‐Garros, j’ai eu la chance de disputer un petit double exhi­bi­tion sur le court Philippe‐Chatrier, donc j’avais accès aux vestiaires. Et après ce double, je suis retourné aux vestiaires pour prendre une douche, j’avais mon casier et au moment où j’étais en train de me désha­biller pour prendre ma douche, Fucsovics est arrivé, il sortait de l’en­traî­ne­ment, il a enlevé son tee‐shirt, et fina­le­ment je me suis douché à la maison. je trou­vais que c’était plus juste. »