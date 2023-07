Consultant pour Bein Sports durant toute la quin­zaine de Wimbledon et commen­ta­teur de la magni­fique finale remportée par Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic ce dimanche, Fabrice Santoro a tenu à souli­gner que les pronos­tics ont été en immense majo­rité déjoués lors des deux finales de ce Grand Chelem londonien.

« Je crois que ces deux finales dispu­tées à Wimbledon cette année vont nous rendre plus humble à l’avenir car 90% des gens, en cabines, dans les allées disaient : ce sera Jabeur et Djokovic les vain­queurs. Et bien non, c’est Vondrousova et Alcaraz ! »