La gestion de la météo capri­cieuse à Londres par l’or­ga­ni­sa­tion de Wimbledon fait beau­coup parler.

Ce jeudi, certains joueurs comme Novak Djokovic étaient déjà quali­fiés pour le 3e tour alors que d’autres, comme Arthur Fils, n’avaient même pas démarré leur tournoi. De plus, certains matchs sur le Centre Court ont été retardés ou inter­rompus par la pluie malgré la possi­bi­lité de fermer le toit.

Consultant star de BeIN Sports durant la quin­zaine, Fabrice Santoro observe et n’hé­site pas à dire ce qu’il pense.

« J’ai commenté Roland‐Garros pour la télé­vi­sion anglaise de 2011 à 2021, et je peux vous dire que quand des mauvaises déci­sions étaient prises par les orga­ni­sa­teurs, les Anglais ne nous faisaient pas de cadeau. Alors je ne sais pas si c’est l’heure de la revanche, mais je suis assez surpris. Lundi déjà, on avait été étonné de voir le court central couvert et impra­ti­cable pendant une heure et demie », a déclaré en direct l’ex‐17e joueur mondial.