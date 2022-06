Fabrice Santoro a toujours des anec­dotes et des avis bien tran­chés à partager aux télé­spec­ta­teurs. Consultant pour BeIN Sports pendant Wimbledon, il a commencé fort en propo­sant une théorie sur le choix de Rafael Nadal de revenir sur le gazon londo­nien, avant d’évo­quer le niveau du Majorquin sur cette première partie de saison incroyable et inédite pour lui.

« Selon moi, Nadal a gagné l’Open d’Australie et Roland‐Garros sans jouer à son meilleur niveau. On l’a vu parfois sur des séquences de 30 minutes, une heure, un set. Mais il a gagné aussi ces deux Grands Chelems parce que Djokovic n’a pas joué l’Open d’Australie et parce que Federer n’est plus là. Mais il est présent à ce niveau de la compé­ti­tion. Quand il aura rangé ses raquettes dans quelques années, il pourra se dire qu’il a tenté sa chance en 2022, avec déjà deux Grands Chelems en poche, d’aller cher­cher Wimbledon. »