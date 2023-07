Sur le plateau de BeIN Sports ce samedi, Fabrice Santoro a commenté la défaite d’Ons Jabeur, passée à côté de sa finale contre la surprise Marketa Vondrousova, première joueuse non‐tête de série dans l’ère Open à remporter Wimbledon.

« Le tennis est un sport où la moindre défaillance est visible. On ne peut pas s’appuyer sur un parte­naire. Jabeur a été rattrapée par les émotions avec ce statut de favo­rite. Elle doit être extrê­me­ment triste et je lui souhaite de rebondir au plus vite. Quant à son adver­saire, je suis ravi pour elle. Elle semble bien gérer les émotions. Si on prenait les quatre fina­listes, Djokovic, Alcaraz, Jabeur et Vondrousova, il y en a trois qui était venus à Londres pour gagner le tournoi. Je ne suis pas sûr que la Tchèque soit venue à Londres en se disant qu’elle allait gagner le tournoi. »