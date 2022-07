S’exprimant en tant que consul­tant pour BeIn Sports dans l’émis­sion Centre Court ce mercredi soir, Fabrice Santoro avait encore du mal à se remettre de la perfor­mance de Rafael Nadal, qui est quand même parvenu à se quali­fier pour les demi‐finales de Wimbledon malgré une bles­sure sérieuse aux abdo­mi­naux.

« Vous savez, il est arrivé en Australie, il n’était pas vrai­ment prêt. Il a fait un tournoi de prépa­ra­tion, il gagne, et il gagne l’Open d’Australie derrière. Avant Roland‐Garros, il perd sur Shapovalov à Rome, il arrive à Paris et on se dit : ‘ça va être diffi­cile’. Il s’en sort par miracle face à Auger‐Aliassime, il bat Djokovic derrière, match mons­trueux, il est malmené par Zverev, il gagne le tournoi. Au début de deuxième set je me suis dit qu’il allait aban­donner, je me suis encore trompé. Qui nous dit qu’il ne sera pas capable de soulever le trophée dans quelques jours ? Moi, je n’y crois pas une seconde et je ne suis pas sûr qu’on le voit sur le terrain vendredi mais il est mons­trueux, il n’est pas comme nous en fait, si on avait la même bles­sure, je pense qu’on ne serait même pas capable de parler en plateau. »