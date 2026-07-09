S’il a perdu ses neuf derniers duels contre Jannik Sinner, Alexander Zverev restait aussi sur sept défaites consécutives contre Taylor Fritz.
Le récent vainqueur de Roland‐Garros a brisé cette « sale » série ce mercredi, en quarts de finale de Wimbledon, où il s’est montré supérieur à l’Américain (6−4, 6–4, 6–2, en moins de deux heures de jeu).
Alors qu’il n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale à Londres avant cette année, le numéro 3 mondial impressionne les observateurs, à l’image de Fabrice Santoro, consultant pour beIN Sports.
« Enfin, Zverev est libéré dans son tennis. On ne l’embête plus, on ne l’enquiquine plus avec cette fameuse question : est‐ce qu’un jour vous gagnerez un tournoi du Grand Chelem ? Il est arrivé ici sans pression, avec la confiance engrangée à Roland‐Garros. Il a réalisé une prestation parfaite contre Fritz. Je pense qu’il a joué le meilleur match de sa carrière sur gazon. Il restait sur sept défaites consécutives contre Fritz et là il s’impose en trois manches, avec une qualité de service en première comme en seconde balle. Franchement, il m’a impressionné. »
Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 09:51