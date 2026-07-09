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Santoro sur la victoire de Zverev contre sa bête noire : « Je pense qu’il a joué le meilleur match de sa carrière sur gazon »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Wimbledon 2026 - ITF - The Championships - 06/06/2026

S’il a perdu ses neuf derniers duels contre Jannik Sinner, Alexander Zverev restait aussi sur sept défaites consé­cu­tives contre Taylor Fritz.

Le récent vain­queur de Roland‐Garros a brisé cette « sale » série ce mercredi, en quarts de finale de Wimbledon, où il s’est montré supé­rieur à l’Américain (6−4, 6–4, 6–2, en moins de deux heures de jeu).

Alors qu’il n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale à Londres avant cette année, le numéro 3 mondial impres­sionne les obser­va­teurs, à l’image de Fabrice Santoro, consul­tant pour beIN Sports.

« Enfin, Zverev est libéré dans son tennis. On ne l’embête plus, on ne l’enquiquine plus avec cette fameuse ques­tion : est‐ce qu’un jour vous gagnerez un tournoi du Grand Chelem ? Il est arrivé ici sans pres­sion, avec la confiance engrangée à Roland‐Garros. Il a réalisé une pres­ta­tion parfaite contre Fritz. Je pense qu’il a joué le meilleur match de sa carrière sur gazon. Il restait sur sept défaites consé­cu­tives contre Fritz et là il s’impose en trois manches, avec une qualité de service en première comme en seconde balle. Franchement, il m’a impressionné. »

Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 09:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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