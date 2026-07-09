S’il a perdu ses neuf derniers duels contre Jannik Sinner, Alexander Zverev restait aussi sur sept défaites consé­cu­tives contre Taylor Fritz.

Le récent vain­queur de Roland‐Garros a brisé cette « sale » série ce mercredi, en quarts de finale de Wimbledon, où il s’est montré supé­rieur à l’Américain (6−4, 6–4, 6–2, en moins de deux heures de jeu).

Alors qu’il n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale à Londres avant cette année, le numéro 3 mondial impres­sionne les obser­va­teurs, à l’image de Fabrice Santoro, consul­tant pour beIN Sports.

« Enfin, Zverev est libéré dans son tennis. On ne l’embête plus, on ne l’enquiquine plus avec cette fameuse ques­tion : est‐ce qu’un jour vous gagnerez un tournoi du Grand Chelem ? Il est arrivé ici sans pres­sion, avec la confiance engrangée à Roland‐Garros. Il a réalisé une pres­ta­tion parfaite contre Fritz. Je pense qu’il a joué le meilleur match de sa carrière sur gazon. Il restait sur sept défaites consé­cu­tives contre Fritz et là il s’impose en trois manches, avec une qualité de service en première comme en seconde balle. Franchement, il m’a impressionné. »