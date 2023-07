Légèrement envoyé au « casse‐pipe » par le jour­na­liste de Bein Sports, sur le plateau de l’émis­sion Centre Court ce vendredi soir, Fabrice Santoro, qui devait dési­gner sa prin­ci­pale décep­tion dans le camp trico­lore côté masculin, a choisi de façon un peu surpre­nante le désor­mais vétéran, Richard Gasquet.

Sans doute conscient d’avoir été un peu dur pendant son expli­ca­tion, « Battling Fab » a donc tenté de rattrapé le coup.

« Malgré ses 37 ans, je m’at­ten­dais à ce que Richard Gasquet fasse quelque chose, sur une filière courte avec un jeu de plus en plus tourné, orienté vers l’avant. Je pensais qu’il battrait Corentin (Moutet) au premier tour et serait capable de jouer un rôle dans ce tournoi, à gagner deux, trois matchs. Mais comme je l’ai dit au tout début, 37 ans, les jambes sont un petit peu lourdes, l’en­chaî­ne­ment est compliqué, voilà, tout s’ex­plique. Mais on parle quand même d’un garçon qui a été deux fois demi‐finaliste (en Grand Chelem, ndlr) », a déclaré le consul­tant qui a égale­ment affirmé un peu plus tôt que l’ab­sence de joueurs fran­çais en deuxième semaine de Wimbledon « était tout à fait logique ».