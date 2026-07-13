Battu en quatre sets par Jannik Sinner en finale de Wimbledon (6–7[7], 7–6[2], 6–3, 6–4), Alexander Zverev a concédé une dixième défaite d’affilée face à l’Italien.

Un nous revers qui ne doit toute­fois pas masquer, selon Fabrice Santoro, l’im­mense qualité de la pres­ta­tion de l’Allemand.

Le consul­tant pour beIN Sports estime même que Zverev n’avait encore jamais évolué à un tel niveau.

« Jannik Sinner a souf­fert pour renverser Zverev. L’Allemand n’a jamais pratiqué un tennis aussi bon qu’aujourd’hui. Bien plus agressif que par le passé mais fina­le­ment, Sinner a trouvé les solu­tions pour faire la diffé­rence à quelques moments clefs de la rencontre. Ça s’est joué sur deux fois rien. Bravo à ces deux cham­pions car ils nous ont offert un spec­tacle de toute beauté »