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Santoro sur Zverev, battu pour la 10e fois de suite par Sinner : « L’Allemand n’a jamais pratiqué un tennis aussi bon »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu en quatre sets par Jannik Sinner en finale de Wimbledon (6–7[7], 7–6[2], 6–3, 6–4), Alexander Zverev a concédé une dixième défaite d’affilée face à l’Italien. 

Un nous revers qui ne doit toute­fois pas masquer, selon Fabrice Santoro, l’im­mense qualité de la pres­ta­tion de l’Allemand.

Le consul­tant pour beIN Sports estime même que Zverev n’avait encore jamais évolué à un tel niveau. 

« Jannik Sinner a souf­fert pour renverser Zverev. L’Allemand n’a jamais pratiqué un tennis aussi bon qu’aujourd’hui. Bien plus agressif que par le passé mais fina­le­ment, Sinner a trouvé les solu­tions pour faire la diffé­rence à quelques moments clefs de la rencontre. Ça s’est joué sur deux fois rien. Bravo à ces deux cham­pions car ils nous ont offert un spec­tacle de toute beauté »

Publié le lundi 13 juillet 2026 à 10:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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