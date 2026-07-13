Battu en quatre sets par Jannik Sinner en finale de Wimbledon (6–7[7], 7–6[2], 6–3, 6–4), Alexander Zverev a concédé une dixième défaite d’affilée face à l’Italien.
Un nous revers qui ne doit toutefois pas masquer, selon Fabrice Santoro, l’immense qualité de la prestation de l’Allemand.
Le consultant pour beIN Sports estime même que Zverev n’avait encore jamais évolué à un tel niveau.
« Jannik Sinner a souffert pour renverser Zverev. L’Allemand n’a jamais pratiqué un tennis aussi bon qu’aujourd’hui. Bien plus agressif que par le passé mais finalement, Sinner a trouvé les solutions pour faire la différence à quelques moments clefs de la rencontre. Ça s’est joué sur deux fois rien. Bravo à ces deux champions car ils nous ont offert un spectacle de toute beauté »
Publié le lundi 13 juillet 2026 à 10:05