Seal 🎙



« Io e Sinner ci siamo conos­ciuti 4 anni fa allo US Open. Lui disse che gli piace­vano i miei vestiti, io gli risposi che adoravo il suo tennis : siamo diven­tati amici.



Io porta­for­tuna di Jannik ? Ma no, non ha bisogno di me per vincere ! È un privi­legio vederlo giocare, a… pic.twitter.com/wxmA2Pwm8d