Invité à réagir au sujet de l’in­ter­ven­tion musclée de Novak Djokovic concer­nant le manque de respect de certains spec­ta­teurs suite à sa victoire face à Holger Rune en huitièmes de finale de Wimbledon ce lundi soir, Sebastien Grosjean, coach d’Arthur Fils mais aussi consul­tant pour Bein Sports durant la quin­zaine londo­nienne, a expliqué que ce n’était pas nouveau.

« J’ai été surpris, on ne l’a pas vu venir au milieu du deuxième set, on enten­dait un peu ces bruits. On ne sait pas si les spec­ta­teurs disaient « Rune » pour en encou­rager le Danois mais c’est vrai que ça le déran­geait. Mais ça l’a motivé, il aime ça quand il sent tout le public contre lui, c’est une habi­tude pour lui. Il se nourrit de ça pour s’en sortir. Il a toujours été très touché de ne pas sentir l’amour du public, même lorsqu’il y avait Federer et Nadal. Il a besoin de ça, en tout cas, ça ne le dérange pas, ça le motive. Bien évidem­ment, il préfè­re­rait avoir le public derrière lui et, surtout, c’est un manque de respect envers le cham­pion qu’il est. »