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Sébastien Grosjean sur Jannik Sinner : « Il n’y a pas de quoi tirer la sonnette d’alarme »

Par
Baptiste Mulatier
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Jannik Sinner ne s’at­ten­dait sans doute pas à un premier tour aussi compliqué à Wimbledon, où il est tenant du titre. 

Mené deux sets à un, le numéro 1 mondial s’en est sorti en cinq manches face à Miomir Kecmanovic (50e mondial) : 4–6, 6–3, 6–7(6), 6–2, 6–3. Et l’Italien s’est même fait une très grosse frayeur sur une très vilaine chute.

Consultant pour BeIN Sports, Sébastien Grosjean s’est néan­moins pas montré inquiet pour Jannik Sinner. 

« Il n’y a pas de quoi tirer la sonnette d’alarme. Il en a encore sous le pied. Il n’avait pas joué depuis Roland, je trouve qu’il s’est rassuré physi­que­ment sur un match de 3 h 30. Maintenant, son tournoi est lancé. Et l’an dernier, Carlos Alcaraz avait aussi débuté par un cinq sets contre Fabio Fognini, ça ne l’avait pas empêché d’aller jusqu’en finale. Il y a des choses posi­tives, je ne suis pas inquiet pour la suite du tournoi », a déclaré le double demi‐finaliste de Wimbledon dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le mardi 30 juin 2026 à 15:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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