Jannik Sinner ne s’at­ten­dait sans doute pas à un premier tour aussi compliqué à Wimbledon, où il est tenant du titre.

Mené deux sets à un, le numéro 1 mondial s’en est sorti en cinq manches face à Miomir Kecmanovic (50e mondial) : 4–6, 6–3, 6–7(6), 6–2, 6–3. Et l’Italien s’est même fait une très grosse frayeur sur une très vilaine chute.

Consultant pour BeIN Sports, Sébastien Grosjean s’est néan­moins pas montré inquiet pour Jannik Sinner.

« Il n’y a pas de quoi tirer la sonnette d’alarme. Il en a encore sous le pied. Il n’avait pas joué depuis Roland, je trouve qu’il s’est rassuré physi­que­ment sur un match de 3 h 30. Maintenant, son tournoi est lancé. Et l’an dernier, Carlos Alcaraz avait aussi débuté par un cinq sets contre Fabio Fognini, ça ne l’avait pas empêché d’aller jusqu’en finale. Il y a des choses posi­tives, je ne suis pas inquiet pour la suite du tournoi », a déclaré le double demi‐finaliste de Wimbledon dans des propos relayés par L’Equipe.