Dès qu’elle a été remise de ses émotions suite à son abandon, Serena a posté un message très émou­vant sur son compte Instagram.

La cham­pionne améri­caine a une vraie histoire d’amour avec Wimbledon qu’elle a remporté 7 fois.

Sa bles­sure inat­tendue l’a donc profon­dé­ment touché comme l’ac­cueil du public anglais toujours aussi chaleureux.

C’est un peu ce qu’elle a résumé dans son petit mot : « Cela m’a brisé le cœur de devoir aban­donner aujourd’hui après une bles­sure à la jambe droite. Mon amour et ma grati­tude vont à tous les fans et à l’équipe qui rendent le fait d’être sur le court central si signi­fi­catif. Ressentir la chaleur et le soutien extra­or­di­naires de la foule alors que j’en­trais et sortais du court signi­fiait beau­coup pour moi »