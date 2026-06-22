Beaucoup l’avaient annoncé, c’est main­te­nant offi­ciel. Serena Williams va faire son retour en simple à 44 ans puisque elle a obtenu la dernière wild car qui devait être distri­buée pour parti­ciper à Wimbledon.

This is not a drill.@serenawilliams will compete in the 2026 ladies’ singles at #Wimbledon as a wild card. pic.twitter.com/1vHnDEQ4xm — Wimbledon (@Wimbledon) June 21, 2026

Cette annonce n’est donc pas une surprise et il semble bien que certains proches étaient au courant ce qui est tout à fait normal. Reste à savoir quel niveau propo­sera l’Américaine même s’il est évident que c’est bien à Londres que son jeu s’st toujours le mieux exprimé.

Elle s’y est imposée sept fois (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) et a parti­cipé à 5 finales.

On attend main­te­nant avec impa­tience le tirage au sort du tableau car malgré son âge Serena Williams reste une légende du tennis et l’ad­ver­saire qui va l’af­fronter au premier tour risque de vivre un moment très spécial.