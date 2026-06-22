Beaucoup l’avaient annoncé, c’est maintenant officiel. Serena Williams va faire son retour en simple à 44 ans puisque elle a obtenu la dernière wild car qui devait être distribuée pour participer à Wimbledon.
This is not a drill.@serenawilliams will compete in the 2026 ladies’ singles at #Wimbledon as a wild card. pic.twitter.com/1vHnDEQ4xm— Wimbledon (@Wimbledon) June 21, 2026
Cette annonce n’est donc pas une surprise et il semble bien que certains proches étaient au courant ce qui est tout à fait normal. Reste à savoir quel niveau proposera l’Américaine même s’il est évident que c’est bien à Londres que son jeu s’st toujours le mieux exprimé.
Elle s’y est imposée sept fois (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) et a participé à 5 finales.
On attend maintenant avec impatience le tirage au sort du tableau car malgré son âge Serena Williams reste une légende du tennis et l’adversaire qui va l’affronter au premier tour risque de vivre un moment très spécial.
Publié le lundi 22 juin 2026 à 06:40