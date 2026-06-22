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Serena Williams, cela ne rigole plus !

Par
Laurent Trupiano
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Beaucoup l’avaient annoncé, c’est main­te­nant offi­ciel. Serena Williams va faire son retour en simple à 44 ans puisque elle a obtenu la dernière wild car qui devait être distri­buée pour parti­ciper à Wimbledon.

Cette annonce n’est donc pas une surprise et il semble bien que certains proches étaient au courant ce qui est tout à fait normal. Reste à savoir quel niveau propo­sera l’Américaine même s’il est évident que c’est bien à Londres que son jeu s’st toujours le mieux exprimé.

Elle s’y est imposée sept fois (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) et a parti­cipé à 5 finales. 

On attend main­te­nant avec impa­tience le tirage au sort du tableau car malgré son âge Serena Williams reste une légende du tennis et l’ad­ver­saire qui va l’af­fronter au premier tour risque de vivre un moment très spécial.

Publié le lundi 22 juin 2026 à 06:40

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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