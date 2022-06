Après avoir évoqué le fait qu’elle pour­rait disputer le dernier tournoi de son immense carrière lors de l’US Open, qui aura lieu du 29 août au 11 septembre 2022, Serena Williams a égale­ment voulu insister sur un point précis lors de sa confé­rence de presse après sa défaite face à Harmony Tan ce mardi soir.

En effet, l’Américaine s’est montrée très satis­faite de son atti­tude sur le court et le fait de ne pas avoir cassé de raquette l’a réjoui au plus au point. « J’étais vrai­ment là, sur le terrain, je me battais et je faisais ce que je pouvais. J’étais calme, vous savez. Je n’étais pas en colère. C’est une énorme victoire pour moi, la plus grande victoire de ma vie. Et je n’ai pas cassé de raquettes ! »