Le tirage au sort du tableau féminin de Wimbledon était particulièrement attendu.
Invitée par le grand Chelem londonien, Serena Williams va en effet rejouer en simple à l’âge 44 ans, pour la première fois depuis l’US Open 2022.
Et la légende américaine est désormais fixée sur son sort. Elle affrontera la jeune australienne de 20 ans, Maya Joint, 53e joueuse mondiale, qui a perdu 13 de ses 14 derniers matchs !
L’ancienne numéro 1 mondiale avait déjà gagné 7 titres du Grand Chelem lorsque sa prochaine adversaire est née.
Serena’s singles return is set with a first round match‐up against Maya Joint 👑 pic.twitter.com/762ofcmK4w— Wimbledon (@Wimbledon) June 26, 2026
Si la route s’annonce longue et incertaine, notons également que Serena Williams pourrait ensuite défier Alexandra Eala (30e) au deuxième tour puis potentiellement Iga Swiatek au troisième tour.
J‑3 avant le début du tournoi !
Publié le vendredi 26 juin 2026 à 11:19