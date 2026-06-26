Accueil Wimbledon

Serena Williams connaît son adver­saire pour son grand retour en simple !

Par
Baptiste Mulatier
-
278

Le tirage au sort du tableau féminin de Wimbledon était parti­cu­liè­re­ment attendu.

Invitée par le grand Chelem londo­nien, Serena Williams va en effet rejouer en simple à l’âge 44 ans, pour la première fois depuis l’US Open 2022. 

Et la légende améri­caine est désor­mais fixée sur son sort. Elle affron­tera la jeune austra­lienne de 20 ans, Maya Joint, 53e joueuse mondiale, qui a perdu 13 de ses 14 derniers matchs ! 

L’ancienne numéro 1 mondiale avait déjà gagné 7 titres du Grand Chelem lorsque sa prochaine adver­saire est née. 

Si la route s’an­nonce longue et incer­taine, notons égale­ment que Serena Williams pour­rait ensuite défier Alexandra Eala (30e) au deuxième tour puis poten­tiel­le­ment Iga Swiatek au troi­sième tour.

J‑3 avant le début du tournoi !

Publié le vendredi 26 juin 2026 à 11:19

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥