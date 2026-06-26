Le tirage au sort du tableau féminin de Wimbledon était parti­cu­liè­re­ment attendu.

Invitée par le grand Chelem londo­nien, Serena Williams va en effet rejouer en simple à l’âge 44 ans, pour la première fois depuis l’US Open 2022.

Et la légende améri­caine est désor­mais fixée sur son sort. Elle affron­tera la jeune austra­lienne de 20 ans, Maya Joint, 53e joueuse mondiale, qui a perdu 13 de ses 14 derniers matchs !

L’ancienne numéro 1 mondiale avait déjà gagné 7 titres du Grand Chelem lorsque sa prochaine adver­saire est née.

Serena’s singles return is set with a first round match‐up against Maya Joint 👑 pic.twitter.com/762ofcmK4w — Wimbledon (@Wimbledon) June 26, 2026

Si la route s’an­nonce longue et incer­taine, notons égale­ment que Serena Williams pour­rait ensuite défier Alexandra Eala (30e) au deuxième tour puis poten­tiel­le­ment Iga Swiatek au troi­sième tour.

J‑3 avant le début du tournoi !