À 44 ans, après avoir fait un peu durer le suspense en évoquant une affaire fami­liale, Serena est bien de tour en simple dans son jardin, à Wimbledon.

Maintenant que l’an­nonce est offi­cielle, tous les spécia­listes vont exploiter le filon et notam­ment Patrick Mouratoglou qui avait commencé avant tout le monde en ressor­tant des vidéos presque vintages où il offi­ciait en tant que coach, un métier qu’il adore mais qui le fuit en ce moment.

Parenthèse close, diffi­cile de se prononcer sur la portée de ce come‐back sauf à y voir un vrai test pour le circuit féminin, un pas que l’on ne fran­chira pas à ce stade de la compétition.

En revanche, on comprend aisé­ment le choix de Serena. Sur herbe, avec son service, elle peut vrai­ment imposer un rythme et surtout écono­miser son physique, ce qui ne serait pas le cas sur n’im­porte quelle autre surface.

Reste à savoir si dans le jeu elle pourra main­tenir une certaine cadence, même si les échanges ne devraient pas durer long­temps. Il reste que son retour va inonder les médias et ce sera l’oc­ca­sion pour le tennis féminin de prendre un peu de place, ce qui est loin d’être une mauvaise nouvelle.