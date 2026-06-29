Alors que Marketa Vondrousova, lauréate de Wimbledon 2023, a été suspendue quatre ans après avoir refusé de se soumettre à un test antidopage, Serena Williams n’a pas hésité à critiquer les règles antidopages avant son grand retour en simple.
« C’est épuisant. Si vous ratez un test qui a lieu en dehors de votre fenêtre (créneau d’une heure durant lequel les joueuses doivent indiquer leur localisation aux autorités antidopage), cela compte quand même comme un manquement. J’imagine que ça veut dire que je ne peux pas aller chercher mes enfants. Je déteste ça. Je pense que c’est nécessaire, mais (…) il doit y avoir un moyen de rendre tout ça plus raisonnable. C’était une des principales raisons pour lesquelles je ne voulais pas revenir sur le circuit. J’ai une vie bien chargée, je dirige une société de capital‐risque, je voyage dans le monde, j’ai des enfants… Je peux me trouver dans tellement de villes différentes », a déclaré l’Américaine dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le lundi 29 juin 2026 à 11:54