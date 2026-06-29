Alors que Marketa Vondrousova, lauréate de Wimbledon 2023, a été suspendue quatre ans après avoir refusé de se soumettre à un test anti­do­page, Serena Williams n’a pas hésité à criti­quer les règles anti­do­pages avant son grand retour en simple.

« C’est épui­sant. Si vous ratez un test qui a lieu en dehors de votre fenêtre (créneau d’une heure durant lequel les joueuses doivent indi­quer leur loca­li­sa­tion aux auto­rités anti­do­page), cela compte quand même comme un manque­ment. J’imagine que ça veut dire que je ne peux pas aller cher­cher mes enfants. Je déteste ça. Je pense que c’est néces­saire, mais (…) il doit y avoir un moyen de rendre tout ça plus raison­nable. C’était une des prin­ci­pales raisons pour lesquelles je ne voulais pas revenir sur le circuit. J’ai une vie bien chargée, je dirige une société de capital‐risque, je voyage dans le monde, j’ai des enfants… Je peux me trouver dans telle­ment de villes diffé­rentes », a déclaré l’Américaine dans des propos relayés par L’Equipe.