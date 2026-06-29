Lors de sa confé­rence de presse, Serena a été très sobre, elle n’a pas joué les Diva comme elle sait le faire. Elle est resté pro et très précise. On s’at­ten­dait à plus de certi­tudes. L’Américaine qui connait le pouvoir des médias s’est donc comporté en bon élève.

Questionné au sujet de son entrée sur le central, elle a forcé­ment expliqué que ce moment allait être très spécial.

« Je m’at­tends à être nerveuse. Je le suis de toute façon avant chaque match que j’ai disputé dans ma vie. Je pense que ça prouve la passion, l’amour et l’en­ga­ge­ment pour ce que je faisais. Au final, j’ai toujours le trac. Après une fois sur le court, je passe à autre chose. Je m’at­tends à ressentir toutes ces émotions »

Plus tôt lors de cette confé­rence, elle avait fait une confi­dence plutôt éton­nante : « Je ne me m’at­tarde pas vrai­ment sur le passé. Si vous passiez une journée chez moi, vous ne devi­ne­riez jamais que je suis une spor­tive profes­sion­nelle. Mes trophées ne sont pas cachés mais ils sont dans une petite pièce qui n’est pas vrai­ment visible. Je ne pense jamais à ce que Venus et moi avons accompli ici. Les souve­nirs qui reviennent concernent les Jeux Olympiques mais je ne sais pas pourquoi »