Lors de sa conférence de presse, Serena a été très sobre, elle n’a pas joué les Diva comme elle sait le faire. Elle est resté pro et très précise. On s’attendait à plus de certitudes. L’Américaine qui connait le pouvoir des médias s’est donc comporté en bon élève.
Questionné au sujet de son entrée sur le central, elle a forcément expliqué que ce moment allait être très spécial.
« Je m’attends à être nerveuse. Je le suis de toute façon avant chaque match que j’ai disputé dans ma vie. Je pense que ça prouve la passion, l’amour et l’engagement pour ce que je faisais. Au final, j’ai toujours le trac. Après une fois sur le court, je passe à autre chose. Je m’attends à ressentir toutes ces émotions »
Plus tôt lors de cette conférence, elle avait fait une confidence plutôt étonnante : « Je ne me m’attarde pas vraiment sur le passé. Si vous passiez une journée chez moi, vous ne devineriez jamais que je suis une sportive professionnelle. Mes trophées ne sont pas cachés mais ils sont dans une petite pièce qui n’est pas vraiment visible. Je ne pense jamais à ce que Venus et moi avons accompli ici. Les souvenirs qui reviennent concernent les Jeux Olympiques mais je ne sais pas pourquoi »
Publié le lundi 29 juin 2026 à 08:17