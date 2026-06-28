Grigor Dimitrov et Serena Williams ont toujours été très proches. Si des rumeurs de romance ont circulé par le passé, sans jamais être confirmées par les principaux intéressés, leur amitié, elle, ne fait aucun doute.
Les deux joueurs ont d’ailleurs affiché leur joie de se retrouver dans les allées de Wimbledon, où l’Américaine s’apprête à effectuer son grand retour en simple, à 44 ans, quatre ans après son dernier match sur le circuit.
Lors de son passage en conférence de presse avant le début du tournoi, Serena a d’aillurs évoqué son amitié avec le Bulgare.
« J’appelle toujours Grigor mon ‘meilleur pote’. C’est sans aucun doute mon meilleur pote masculin. Il comprend ma folie et je comprends la sienne. Et croyez‐moi, il est bien plus fou que moi. Il a vraiment bon cœur et il est d’une grande gentillesse. »
Serena Williams on her friendship with Grigor Dimitrov :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 28, 2026
« I always call Grigor my bestie. He’s definitely my guy bestie. He gets my crazy & I get his crazy. And believe me, he’s way crazier than I am 😂. He’s so good hearted and good natured. » ❤️ pic.twitter.com/wf0saz1Qsz
Pour rappel, Serena Williams affrontera l’Australienne Maya Joint (53e mondial) mardi au premier tour.
Publié le dimanche 28 juin 2026 à 18:13