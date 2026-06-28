Grigor Dimitrov et Serena Williams ont toujours été très proches. Si des rumeurs de romance ont circulé par le passé, sans jamais être confir­mées par les prin­ci­paux inté­ressés, leur amitié, elle, ne fait aucun doute.

Les deux joueurs ont d’ailleurs affiché leur joie de se retrouver dans les allées de Wimbledon, où l’Américaine s’ap­prête à effec­tuer son grand retour en simple, à 44 ans, quatre ans après son dernier match sur le circuit.

Lors de son passage en confé­rence de presse avant le début du tournoi, Serena a d’aillurs évoqué son amitié avec le Bulgare.

« J’appelle toujours Grigor mon ‘meilleur pote’. C’est sans aucun doute mon meilleur pote masculin. Il comprend ma folie et je comprends la sienne. Et croyez‐moi, il est bien plus fou que moi. Il a vrai­ment bon cœur et il est d’une grande gentillesse. »

Serena Williams on her friend­ship with Grigor Dimitrov :



« I always call Grigor my bestie. He’s defi­ni­tely my guy bestie. He gets my crazy & I get his crazy. And believe me, he’s way crazier than I am 😂. He’s so good hearted and good natured. » ❤️ pic.twitter.com/wf0saz1Qsz — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 28, 2026

Pour rappel, Serena Williams affron­tera l’Australienne Maya Joint (53e mondial) mardi au premier tour.