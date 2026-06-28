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Serena Williams sur son meilleur ami du circuit : « Croyez‐moi, il est bien plus fou que moi »

Par
Baptiste Mulatier
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Grigor Dimitrov et Serena Williams ont toujours été très proches. Si des rumeurs de romance ont circulé par le passé, sans jamais être confir­mées par les prin­ci­paux inté­ressés, leur amitié, elle, ne fait aucun doute.

Les deux joueurs ont d’ailleurs affiché leur joie de se retrouver dans les allées de Wimbledon, où l’Américaine s’ap­prête à effec­tuer son grand retour en simple, à 44 ans, quatre ans après son dernier match sur le circuit.

Lors de son passage en confé­rence de presse avant le début du tournoi, Serena a d’aillurs évoqué son amitié avec le Bulgare. 

« J’appelle toujours Grigor mon ‘meilleur pote’. C’est sans aucun doute mon meilleur pote masculin. Il comprend ma folie et je comprends la sienne. Et croyez‐moi, il est bien plus fou que moi. Il a vrai­ment bon cœur et il est d’une grande gentillesse. »

Pour rappel, Serena Williams affron­tera l’Australienne Maya Joint (53e mondial) mardi au premier tour.

Publié le dimanche 28 juin 2026 à 18:13

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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