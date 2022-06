Classée au delà de la 1000e place mondiale (1208e préci­sé­ment), Serena Williams devrait faire son retour à Wimbledon où elle a logi­que­ment obtenu une invitation.

Personne ne sait vrai­ment où elle en est physi­que­ment et tennis­ti­que­ment mais l’or­gueil d’une star de ce niveau peut permettre de déplacer des montagnes.

Patrick McEnroe pense que sa compa­triote peut encore réaliser des grandes choses surtout si elle parvient à bien entrer dans le tournoi : « C’est une super nouvelle… Je suis ravi qu’elle joue. Suis‐je opti­miste quant à ce qu’elle peut faire ? Non je ne le suis pas pour être honnête, mais c’est Serena. »

Sur le sujet de lui attri­buer une tête de série, le frère de John est encore plus précis. « Sera‐t‐elle tête de série ? Je suppose que non parce que Wimbledon s’est débar­rassé de son système il y a quelques années. Elle devrait être non classée parce qu’elle n’a pas joué du tout. Je pour­rais faire valoir, vous savez, le fait de la placer à la tête de série numéro 28 ou quelque chose comme ça simple­ment parce qu’elle est Serena et qu’elle a gagné un million de fois, et qu’elle a remporté 23 tour­nois majeur. »

On verra si le All England Club va main­te­nant suivre sa recommandation.