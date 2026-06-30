Beaucoup de personnes se deman­daient pour­quoi Serena était revenue sur le circuit à l’oc­ca­sion de cette édition 2026 de Wimbledon.

S’ils ont pris soin de regarder l’in­té­gra­lité de son duel face à la jeune austra­lienne Maya Joint, ils ont faci­le­ment compris et ce même si au bout du combat il y a une défaite en trois sets (3−6, 7–6, 3–6) face une joueuse qui n’avait pas gagné le moindre match depuis Adeläide.

Rentrée sur le court avec le « dossard » 87ème, Maya Joint n’a pas été impres­sionnée outre mesure par l’Américaine qui a mis un certain temps à trouver ses marques.

C’est la deuixème manche remportée au tie‐break par Serena après avoir sauvé une belle de match qu’il faudra retenir, Serena rendant une copie émou­vante avec des passages qui sentaient bon le passé.

Au 3ème, c’est même elle qui brea­kait la première, avant de baisser la garde, logique à 44 ans, après plus de 2h20 de jeu.