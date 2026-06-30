Beaucoup de personnes se demandaient pourquoi Serena était revenue sur le circuit à l’occasion de cette édition 2026 de Wimbledon.
S’ils ont pris soin de regarder l’intégralité de son duel face à la jeune australienne Maya Joint, ils ont facilement compris et ce même si au bout du combat il y a une défaite en trois sets (3−6, 7–6, 3–6) face une joueuse qui n’avait pas gagné le moindre match depuis Adeläide.
Rentrée sur le court avec le « dossard » 87ème, Maya Joint n’a pas été impressionnée outre mesure par l’Américaine qui a mis un certain temps à trouver ses marques.
C’est la deuixème manche remportée au tie‐break par Serena après avoir sauvé une belle de match qu’il faudra retenir, Serena rendant une copie émouvante avec des passages qui sentaient bon le passé.
Au 3ème, c’est même elle qui breakait la première, avant de baisser la garde, logique à 44 ans, après plus de 2h20 de jeu.
Publié le mardi 30 juin 2026 à 22:57