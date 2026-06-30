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Serena Williams, un chant du cygne réussi !

Par
Laurent Trupiano
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Beaucoup de personnes se deman­daient pour­quoi Serena était revenue sur le circuit à l’oc­ca­sion de cette édition 2026 de Wimbledon.

S’ils ont pris soin de regarder l’in­té­gra­lité de son duel face à la jeune austra­lienne Maya Joint, ils ont faci­le­ment compris et ce même si au bout du combat il y a une défaite en trois sets (3−6, 7–6, 3–6) face une joueuse qui n’avait pas gagné le moindre match depuis Adeläide. 

Rentrée sur le court avec le « dossard » 87ème, Maya Joint n’a pas été impres­sionnée outre mesure par l’Américaine qui a mis un certain temps à trouver ses marques. 

C’est la deuixème manche remportée au tie‐break par Serena après avoir sauvé une belle de match qu’il faudra retenir, Serena rendant une copie émou­vante avec des passages qui sentaient bon le passé. 

Au 3ème, c’est même elle qui brea­kait la première, avant de baisser la garde, logique à 44 ans, après plus de 2h20 de jeu. 

Publié le mardi 30 juin 2026 à 22:57

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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