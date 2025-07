Alors que son adver­saire n’avait encore jamais remporté un match sur gazon au niveau ATP, Denis Shapovalov s’est incliné face au terrien Mariano Navone au premier tour de Wimbledon : 3–6, 6–4, 6–1, 6–4, en 2h30 de jeu.

Écoeuré par les condi­tions de jeu, le 30e mondial et demi‐finaliste du tournoi en 2021 a poussé un gros coup de gueule.

« The balls are the worst. This tour has become a joke. This is slower than a clay court. It’s not even grass. »



… said Shapovalov, who’s hitting double digit double faults, showing blatant tanking, zero figh­ting spirit & openly speaks about not giving a f*ck about winning.