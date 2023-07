Apparu touché mora­le­ment et physi­que­ment lors de sa confé­rence de presse après sa défaite en huitièmes de finale face au Russe Roman Safiullin, Denis Shapovalov a reconnu qu’il traî­nait une bles­sure au genou depuis plusieurs mois, bles­sure qui s’est juste­ment réveillée ce dimanche.

S’il n’a pas voulu en dire davan­tage sur la nature réelle de ce trau­ma­tisme, le Canadien a quand même tenu à terminer la rencontre. Et c’est tout à son honneur.

« Il y a beau­coup de pensées. Déjà, je ne veux pas enlever quoi que ce soit à Roman (Safiullin). Je pense qu’il a très, très bien joué. Il est évident qu’il aime beau­coup le gazon. Je pense qu’il a très bien servi, retourné et tout était très bon aujourd’hui (dimanche). Ensuite, j’es­père que je serai bientôt en bonne santé. J’espère pouvoir résoudre le problème concer­nant mon genou. J’essaie de le résoudre. Je suis content que ça ne se soit pas aggravé au premier tour, mais en même temps, c’est diffi­cile de jouer au tennis quand on a le problème que j’ai (…). J’ai eu mal tout le temps. Mais en fait, j’étais de plus en plus fatigué au niveau des fessiers et autour du genou, ainsi que sur les quadri­ceps. C’était de pire en pire. Je pense que dès que les autres parties se fatiguent, l’im­pact sur le genou est de plus en plus impor­tant. Au fur et à mesure que le match avan­çait, c’est devenu insupportable. »