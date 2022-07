S’il y a une décep­tion à retenir de cette saison sur gazon, c’est inévi­ta­ble­ment Denis Shapovalov. Battu lors de ses trois matchs de prépa­ra­tion, à Stuttgart, Londres et Majorque, le Canadien est quand même parvenu à passer un tour à Wimbledon (en cinq sets contre le Français Rinderknech, ndlr) avant de s’in­cliner tris­te­ment au deuxième tour face à Brandon Nakashima.

Questionné à l’issue de la rencontre, le demi‐finaliste en titre a reconnu avoir joué avec une bles­sure à l’ad­duc­teur. « Je n’étais pas bien physi­que­ment aujourd’hui. Le premier match ici a été très long et je me suis déchiré l’ad­duc­teur. Je n’ai pas pu m’en remettre complè­te­ment, donc je n’étais pas à 100 %. Pourtant, je ne veux pas enlever le mérite à Nakashima. Il a joué très soli­de­ment et a été meilleur que moi. »