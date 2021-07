En larmes à la sortie du court, Denis Shapovalov a été consolé dans les vestiaires par un certain…Novak Djokovic.

C’est le Canadien qui a révélé tout ça lors de sa confé­rence de presse.

Denis insiste sur le carac­tère incroyable de cette situa­tion et sur la grande classe du numéro 1 mondial : « J’aimerais bien qu’il soit un de mes mentors un jour parce que ça voudrait dire qu’il ne joue­rait plus. C’est une personne vrai­ment incroyable. De le voir venir dans le vestiaire pour me dire quelques mots, ça veut dire beau­coup pour moi. Il n’avait pas à le faire. Il m’a dit qu’il compre­nait très bien les émotions que je vivais. Il a ajouté que mon tour vien­drait. C’est incroyable qu’il me récon­forte avec de tels mots. Il n’avait pas à le faire. Ça démontre quel type d’individu il est. On oublie trop souvent de le préciser »