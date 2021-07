La marche était un peu trop haute pour le combat­tant Andy Murray malgré le soutien incon­di­tionnel du public du Centre Court. Face au 12e joueur mondial Denis Shapovalov, l’Écossais n’a pu que constater les dégâts, dominé par la puis­sance et la téna­cité du Canadien.

Rapidement mené 4–1 puis 5–2 sur l’en­tame de match, Andy parvient à revenir à 4–5 et se procure même deux balles de 5–5 mais ‘Shapo’ sort le grand jeu au service au meilleur des moments avec notam­ment une sublime volée.

Touché physi­que­ment, le Britannique accuse clai­re­ment le coup sur ce début de deuxième set et encaisse un cinglant 0–4. Moins impres­sion­nant sur sa première balle, Denis se rattrape sur sa deuxième avec un excellent 11 points gagnés sur 15 derrière celle‐ci et sauve même cinq balles de débreak dans le sixième jeu. Solide.

Une petite pause plus tard, le temps de déplier le toit et d’al­lumer les lumières après la nuit tombée, Shapovalov rattaque tambour battant. Bien aidé par cette même pause face à Oscar Otte au tour précé­dant où il était revenu extrè­me­ment combattif, Murray n’a pas les armes cette fois‐ci. Son adver­saire est large­ment supé­rieur et ce n’est pas quelques fulgu­rances qui chan­ge­ront la donne.

On retiendra quand même la comba­ti­vité et la force mentale incroyable d’Andy Murray, doté d’une hanche métal­lique et qui avait annoncé la fin de sa carrière à l’Open d’Australie en 2019. Un vrai cham­pion comme on les aime.

Denis Shapovalov s’im­pose donc 6–4, 6–2, 6–2 après 2h10 de jeu et rejoint l’Espagnol Roberto Bautista Agut en huitièmes de finale. Un match sur lequel le Canadien sera favori.