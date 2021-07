Avant son duel face à Andy Murray ce vendredi, Denis Shapovalov s’est exprimé. Il se fait une joie de décou­vrir le Centre Court qu’il ne connait pas et surtout il espère donner le meilleur de lui même.

« Ce sera un match très diffi­cile à coup sûr. Il bouge très bien, il semble être en très bonne forme. Évidemment, avec son expé­rience et son amour pour ce type de match, il sera un adver­saire très diffi­cile. Il a beau­coup souf­fert ces dernières années. Honnêtement, d’après ce que j’ai vu le dernier jour, il semblait que le vieux Andy était de retour. En tant que fan de tennis, le voir comme ça est très exci­tant, j’ai de nombreux souve­nirs de l’époque où il domi­nait et jouait à un si haut niveau. Même les commen­ta­teurs ont dit que le vieil Andy était à nouveau là, donc c’est sûr. Le voir main­te­nant se déplacer comme ça sur l’herbe est fantas­tique, et je ne dis pas cela en tant que futur adver­saire mais en tant que fan de tennis », a expliqué Denis Shapovalov.