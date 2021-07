Impressionnant face à Andy Murray, convain­cant face à Roberto Bautista Agut, Denis Shapovalov qui est fina­le­ment le seul vrai atta­quant encore en lice affron­tera Khachanov en quart de finale.

Beaucoup plus stable menta­le­ment depuis qu’il bosse avec Youzhny, le Canadien a livré une confi­dence éton­nante lors de sa confé­rence de presse ce lundi : « J’étais un enfant qui a grandi seul, sans réels soutiens, que celui de mes parents. Nous avons dépensé chaque dollars qu’ils ont gagné pour que je puisse faire une carrière de joueur de tennis. Tout le temps j’ai du prouver ce que je valais vrai­ment. Je n’ai jamais été sélec­tionné dans les équipes quand j’étais jeune, cela a toujours été comme ça pour moi, j’ai toujours du prouver que les gens avaient tort à mon sujet, et cela est une force main­te­nant. Je n’ai pas envie de me venger aujourd’hui mais j’avoue que ce passé j’y pense et que cela m’ins­pire, cela me donne envie de conti­nuer à me battre toujours et encore »