Pour parvenir à réaliser un exploit surtout en Grand Chelem, il faut croire en ses chances. Et dans ce domaine, le Canadien a clai­re­ment expliqué ses inten­tions dès qu’il a dominé Khachanov : « Face à Djokovic, le match va commencer avec 0–0 sur le tableau de score, donc tout est possible »

Le possible c’est surtout de pouvoir agresser le numéro 1 mondial, et pour y parvenir il faut avoir confiance en son jeu mais aussi en sa forme physique : « Je vais me battre pour chaque point et croire en moi. Je pense que j’ai le jeu pour le battre, pour gagner ce match. Les deux derniers matchs ont été très, très serrés. Je me sens très bien physi­que­ment et au niveau du tennis. Je suis capable de gagner. Je ne pense pas à qui a le plus d’ex­pé­rience. Il s’agit vrai­ment de savoir qui joue le mieux »